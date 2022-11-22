Hıncal Uluç için cenaze töreni düzenlendi

AA
22 Kasım 2022 Salı, 13:17
<p>Gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için cenaze töreni gerçekleştirildi.</p>

Gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için cenaze töreni gerçekleştirildi.

<p>Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.</p>

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

<p>Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.</p>

Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

<p>Merhum Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ise, "<strong>83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma.</strong></p>

Merhum Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ise, "83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma.

<p><strong>Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız</strong>" cümlelerine yer verdi. </p>

Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız" cümlelerine yer verdi. 

<p>Konuşmaların ardından Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. </p>

Konuşmaların ardından Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. 

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Hıncal Uluç Cenaze

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