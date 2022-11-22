Hıncal Uluç için cenaze töreni düzenlendi

Merhum Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ise, "83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma.