Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: İzmir'de 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: İzmir'de 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Selçuk ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 27 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 04.03'te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma operasyonu kapsamında 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

'1 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI'

Bakan Yerlikaya, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise yakalandığını belirterek, "İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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