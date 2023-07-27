Bakan Yerlikaya açıkladı: Son 2 ayda 212 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:08
Bakan Yerlikaya açıkladı: Son 2 ayda 212 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda gözaltına alınan 1329 kişiden 212'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. 

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde...


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