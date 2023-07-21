İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağlayan 65 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen 77 şüpheliden 65'i, 7 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Aramalarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik ederek siber suçlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.


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