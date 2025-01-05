Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni yılda binlerce sürücüye işlem yapıldı!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:43

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:19

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yıl tedbirleri kapsamında; 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" dedi.

'436 BİN ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI'

Ayrıca, 26 Aralık 2024 ve 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.