Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kardeş yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 kardeş gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:41
Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kardeş yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir ikamette makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığına ilişkin çalışma başlattı.

Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin doldurulmuş, 14 bin 800 de bandrolsüz makaron, 2 manuel sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ile 42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. (31) isimli kadın ile kardeşi Y.T. (27) gözaltına alındı.


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