Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kardeş yakalandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:41

Güncelleme: 09.07.2024 - 14:41

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir ikamette makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığına ilişkin çalışma başlattı.

Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin doldurulmuş, 14 bin 800 de bandrolsüz makaron, 2 manuel sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ile 42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. (31) isimli kadın ile kardeşi Y.T. (27) gözaltına alındı.