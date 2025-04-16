Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde IŞİD operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 ilde 89 şüpheli yakalandı. Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde IŞİD operasyonu: 89 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 17 ilde yapılan operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi.

Yerlikaya, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi."

"OPERASYONLARA DEVAM" MESAJI

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük güç olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #IŞİD #Operasyon

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