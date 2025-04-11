Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 105 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 105 şüpheli yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:19

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