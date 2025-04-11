Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 105 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" açıklamasında bulundu.
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