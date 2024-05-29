Bakan Yerlikaya duyurdu... 2 ilde 'Kuyu-1' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:12
Bakan Yerlikaya duyurdu... 2 ilde 'Kuyu-1' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
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Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


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