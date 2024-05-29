Bakan Yerlikaya duyurdu... 2 ilde 'Kuyu-1' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.
Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Adana merkezli 2?? ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5??1?? şüpheli yakalandı??
Aziz… pic.twitter.com/dRgiWQGQc9
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