Bakan Yerlikaya duyurdu... 2 ilde 'Kuyu-1' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Adana merkezli 2?? ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi??



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5??1?? şüpheli yakalandı??



Aziz… pic.twitter.com/dRgiWQGQc9