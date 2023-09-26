Bakan Yerlikaya duyurdu... İnegöl Terkinler çetesine operasyon: Örgüt lideri yakalandı
Son dakika haberi... Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve örgüt ele başının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'da düzenlenen operasyonda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve örgüt ele başının yakalandığını açıkladı.
Buna göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
35 GÖZALTI
Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
31 ŞİRKETE EL KONULDU
Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkiyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağiz. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.
İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023
ELE BAŞI YAKALANDI??
BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 3??5?? ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI??
6?? MİLYAR TL DEĞERİNDE… pic.twitter.com/kaVO0mCUuL
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