Bakan Yerlikaya duyurdu... İnegöl Terkinler çetesine operasyon: Örgüt lideri yakalandı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:35

Güncelleme: 26.09.2023 - 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'da düzenlenen operasyonda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve örgüt ele başının yakalandığını açıkladı.

Buna göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

35 GÖZALTI

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

31 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkiyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağiz. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.