Bakan Yerlikaya duyurdu: 27 ilde 144 düzensiz göçmenin yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 144 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 27 ilde 144 düzensiz göçmenin yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükşehirlerde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 96 mobil göç noktası aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.

Tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlere katılan ekipleri tebrik etti.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #düzensiz göçmen #denetim #kontrol

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: İzmir'de 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: İzmir'de 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
10 saatlik kamerası kayıtları incelendi... Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

10 saatlik kamerası kayıtları incelendi... Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
İzmir'de kent genelinde operasyon: 28 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de kent genelinde operasyon: 28 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler