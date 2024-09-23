Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde zehir tacirlerine darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-40 Operasyonları'nda 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde zehir tacirlerine darbe!
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın’da uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen ’Narkoçelik-40’ operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, ayrıca 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63’ünün tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

"TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" vurgusu yaptı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #uyuşturucu

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