Bakan Yerlikaya duyurdu... 38 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-33' operasyonu: 36 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 08:05

Güncelleme: 08.01.2025 - 08:05

FETÖ’ye yönelik 38 ilde son 2 haftadır devam eden 'KIıskaç-33' operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı, 36’sı tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

DİJİTAL DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.