Bakan Yerlikaya açıkladı... 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1713 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıkladı... 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1713 gözaltı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 bin 569 ekip ve 6 bin 442 personelin katılımıyla 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 1713 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi. 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 15 kişi yakalandı

Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 15 kişi yakalandı
Kayseri'de 'uyuşturucu satıcılarına' eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Kayseri'de 'uyuşturucu satıcılarına' eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...
64 bin 160 TL'ye el konuldu! Iğdır'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

64 bin 160 TL'ye el konuldu! Iğdır'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler