Bakan Yerlikaya açıkladı... 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1713 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 bin 569 ekip ve 6 bin 442 personelin katılımıyla 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 1713 şüphelinin yakalandığını aktardı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.
77 İlde Uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2025
??839 Kg uyuşturucu madde ile
??1 Milyon 168 bin 42 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi?
?Zehir taciri 1.713 Şüpheli yakalandı?
Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde;… pic.twitter.com/FqL1f4SlzK
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