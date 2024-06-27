Oto galerici görünümlü tefeciliğe operasyon: 14 gözaltı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:33

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de paraya ihtiyacı olan kişilere yönelik 'oto galerici' görünümüyle çek kırma/kırdırma yoluyla tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tüfek, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdur şahıslara ait çok sayıda evrak, çek ve dijital materyal ele geçirildi.

ÇEKLERİ DEĞERİNİN ALTINDA KIRMIŞLAR

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin altında kırarak, bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur ve müştekilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.