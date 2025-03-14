Bakan Yerlikaya duyurdu: '108 yıl 6 ay hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı'
Bakan Ali Yerlikaya, 308 suç kaydı olan ve 108,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçlunun Kırklareli'nde yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kuruldu.
Bu kapsamda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 yıldır aranan D.A. adlı firari suçlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.
'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan ve 108,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Ali Yerlikaya #dolandırıcılık #firari #Kırklareli
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