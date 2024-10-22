İzmir merkezli IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü IŞİD'in yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:18

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi. Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.


Etiketler: #IŞİD

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