İzmir merkezli IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü IŞİD'in yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi. Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.
İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: #IŞİD
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