Irak'tan IŞİD'e operasyon: Sözde 'Irak Valisi' öldürüldü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, terör örgütü IŞİD'in sözde Irak Valisi Casim Mezrui Ebu Abdulkadir’in düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Irak'tan IŞİD'e operasyon: Sözde 'Irak Valisi' öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:53

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in sözde Irak Valisi ile 8 yetkilisinin Selahaddin ilindeki Hamrin dağlarında öldürüldüğünü bildirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, konuya ilişkin açıklamasında Terörle Mücadele Birimi ve Ulusal Güvenlik Teşkilatının gerçekleştirdiği ortak operasyonu “kahramanca, nitelikli” olarak tanımlayarak "Teröristler saklandığı deliklerde hedef alındı” dedi.

“Irak’ta teröristlere yer yok” diyen Sudani, “Irak toprakları teröristlerden ve işedikleri günahlardan temizleninceye kadar saklandıkları yere kadar takip edeceğiz ve ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Uluslararası Koalisyon Güçlerinin teknik desteği ve hassas istihbarat paylaşımı ile sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Aralarında Irak Valisi olarak bilinen Casim Mezrui Ebu Abdulkadir aralarında bulunduğu 9 terörist öldürüldü. Teröristlerin kimlikleri, DNA testlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır” denildi.

Ayrıca “Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınakta büyük miktarda silah, mühimmat ve ekipman ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Operasyonda sığınakların tamamen yok edildiği ve patlayıcı imalatı için kullanılan büyük bir atölyenin de imha edildiği belirtilirken, operasyonun sürdüğü vurgulandı.


Etiketler: #ırak #IŞİD

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