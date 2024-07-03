Bakan Yerlikaya duyurdu: 45 ilde 'NARKOÇELİK-25' operasyonu: 320 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 08:23

Güncelleme: 03.07.2024 - 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 45 ilde 'NARKOÇELİK-25' operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“45 ilde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-25” operasyonlarında; 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.”