Bakan Yerlikaya duyurdu: 45 ilde 'NARKOÇELİK-25' operasyonu: 320 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-25' operasyonunda 320 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 45 ilde 'NARKOÇELİK-25' operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:
“45 ilde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-25” operasyonlarında; 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.”
4??5?? İlde Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-25” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2024
5??3??8?? Kg Uyuşturucu Madde,
2?? Milyon 3??0?? Bin 5??0??0?? adet kök kenevir ve kök… pic.twitter.com/4P56c3tGGB
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