Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 14 ilde Sibergöz-28' Operasyonu!
Son dakika haberi... Bakan Ali Yerlikaya, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak’ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrimiçi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a Muhalefet" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı.
Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'Ahmet Hakan aleyhimize çalışıyor'
- O kentte oylar yükselişte!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'köfteci' yanıtı
- Yaşlandıkça gençleşen burçlar hangileridir?