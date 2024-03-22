Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 14 ilde Sibergöz-28' Operasyonu!

Son dakika haberi... Bakan Ali Yerlikaya, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak’ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrimiçi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a Muhalefet" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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