Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 suç örgütü çökertildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:42

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda Mersin'de Yüsri Altın (Firari), İstanbul'da Taha Kutay Karasoy (Yurt dışı firar), Antalya'da Sami Cerit (Firari), Aydın'da Çetin Gül, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı ve İzmir'de Ercan Çelik'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerinin 'Kuyu-6' operasyonlarıyla çökertildiğini belirtti.

Buna göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından 'Örgüt kurmak', 'Tefecilik', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarını işledikleri tespit edilen 10 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir merkezli Manisa, Kayseri, İstanbul ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 'Tefecilik', 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarını örgütlü olarak işleyen 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda 6?? ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi ?



?Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari),

?İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar)

??Antalya’da Sami Cerit’in (Firari)

??Aydın’da Çetin Gül’ün,

?Kahramanmaraş'ta Mehmet… pic.twitter.com/6PJKQPuEar — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2024

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Aydın merkezli, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen elebaşı Çetin Gül'ün de aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen elebaşı Mehmet Aşçı'nın aralarında olduğu 20 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Manisa'da düzenlenen baskınlarda, 'Nitelikli yağma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak', 'Suça azmettirme', 'Hırsızlık' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını' örgütlü olarak işledikleri tespit edilen elebaşı Ercan Çelik dahil 10 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.