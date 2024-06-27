Müge Anlı'dan Ali Yerlikaya'ya üstü kapalı yanıt: 'Taş altında kalırım, laf altında kalmam'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum" sözlerine Müge Anlı'dan yanıt geldi.

Anlı, isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Bu konularla ilgilenen en baştaki adam televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak verseler belki de biz bunları konuşmaz olurduk. Çünkü iki ay oldu. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten de çekinecek bir durumum yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensip edindiğim için şahsen söylendiğinde cevap veriyorum. Beni biliyorsunuz; taş altında kalırım laf altında kalmam haklı olduğumu bildiğim konularda..."

YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

Bakan Yerlikaya, televizyonların gündüz kuşaklarında şiddet, cinayet gibi pek çok hassas konuyu ele alan programlardan hoşlanmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var? Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması."