Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı

‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:20
Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. 

X hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


Ali Yerlikaya Kahramanlar operasyonu Kahramanlar

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