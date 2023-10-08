Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı
‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
X hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2??5??5??4?? FİRARİ YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
?? 1??2??’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
?? 9??1??’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
?? 2??4??5??1??’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF
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