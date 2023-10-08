Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:20

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:22

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

X hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: