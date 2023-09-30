21 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı!
Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Ç., cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Kızılburç Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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