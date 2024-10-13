Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 549 bin sürücüye işlem yapıldı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 08:33

Güncelleme: 13.10.2024 - 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kişisel X hesabından paylaştığı bilgilere göre, 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi.

Buna göre toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.

KAZALARIN YÜZDE 37,5'İ HIZ KAYNAKLI

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 2?00 bin 38 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: