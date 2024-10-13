Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 549 bin sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi, toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kişisel X hesabından paylaştığı bilgilere göre, 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi.
Buna göre toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.
KAZALARIN YÜZDE 37,5'İ HIZ KAYNAKLI
Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 2?00 bin 38 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2?? Milyon 9??1??2?? bin 0??2??9?? araç denetlendi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2024
??Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 3??2??2?? sürücüye işlem yapıldı.
??Hız… pic.twitter.com/q5m6cxqg2V
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