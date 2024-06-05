Bakan Yerlikaya duyurdu... ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 08:32
Bakan Yerlikaya duyurdu... ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.


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