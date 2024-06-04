Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Kalkan-23' operasyonu: 63 organizatör yakalandı!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 08:08

Güncelleme: 04.06.2024 - 08:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yapılan 'Kalkan-23' operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"4 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında; 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı! Organizatörlerden; 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek!

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak’ta düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında;

MUĞLA:

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 29 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 18’i tutuklandı, 5‘i hakkında adli kontrol kararı verildi.

VAN:

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve 125 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 10’u tutuklandı.

ŞIRNAK:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 1’i tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"