Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde IŞİD'e operasyon, çok sayıda gözaltı!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.
Paylaşımda, operasyonlara ilişkin video görüntülerine de yer verildi.
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