Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Samsun’un Atakum ve Canik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:12
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ve Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 605,82 gram metamfetamin, 40 kapsül sentetik hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca mermisi, 2,78 gram esrar, 2 esrarlı sigara ve 3 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.


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