Sakarya'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı
Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında Adapazarı ilçesindeki 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda 10'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı, masaj salonlarıyla ikametler mühürlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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