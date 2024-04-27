IŞİD'e finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerine harekete geçen polis, silahlı terör örgütü IŞİD'e finans sağlayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:02
IŞİD'e finans sağlayan 3 şüpheli yakalandı
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, IŞİD terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor.

MASAK raporu üzerine yürütülen çalışmada; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ile 47 bin 500 TL paranın yanı sıra çok sayıda doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. 


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