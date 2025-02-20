Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen ’Narkokapan-12’ operasyonlarında 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 4 araç ve 4 ayrı adrese düzenlenen ’Narkokapan-12’ operasyonunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "İstanbul’un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen ’Narkokapan-12’ operasyonunda; 49,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi 2 adet hassas terazi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #İstanbul #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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