Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:42

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 4 araç ve 4 ayrı adrese düzenlenen ’Narkokapan-12’ operasyonunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "İstanbul’un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen ’Narkokapan-12’ operasyonunda; 49,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi 2 adet hassas terazi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.