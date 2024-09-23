Öldüresiye dövülen çoban Nail'in yakınları konuştu: 'Adalet yerini bulsun'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:02

Güncelleme: 23.09.2024 - 14:43

Andırın ilçesi kırsalında öldüresiye dövülen engelli çobanın yakınları konuştu.

Çoban Nail Yener’in halasının oğlu Bayram Arslan, “Çocuk saf olduğu için içki istemişler ve kendisi de getirmem deyince dövmüşler. Daha sonra biri kameraya almış diğeri de sopayla dövmüşler. Nail ile ilgili hiçbir olayları yok sürekli beraber olan ve onlara yardımcı olan her hangi bir iş olduğunda Nail’e yaptırırlar. Bu olay ile ilgili Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı gerekeni yapmasını istiyoruz. Gereken ne ise o yapılacak. Bu şahıslar hakkında davacıyız. Nail’in durumu çok kötü hastanelik oldu rapor alıyor. Şuanda yürüyecek durumda değil ve zaten akli dengesi duruda ne yaptığını bilmeyen insan ve 5 lira ile kanan bir insan. Onları taciz etmesi mümkün değil akli dengesi yerinde olmayan saf bir çocuk. Mümkün değil tecavüz olayına karışması” dedi.

Nail’in amcasının oğlu Şinasi Yener ise, “Nail bizim himayemizde yaşıyorlar o gün de kendisine içki almasını istiyorlar ve o da gidemem hayvanları sağa sola gider diye dövüyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elindeki sopalarla hayvana vursan hayvan ölür. Kendisi karşılıkta veremiyor. Her hangi bir şeyi de yok. Hem de bir buçuk saat dövmüşler videodaki görüntüler 7-10 dakika. Video çektiklerinde kan var ve daha önceden de dövülmüş” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Engelli çoban Nail Yener ise genç kızların “bizi taciz” etti iddiası üzerine gözaltına alındı.