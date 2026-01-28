Bakan Yerlikaya duyurdu: Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 15:06:00
DHA
Manisa'da dün Hayrettin Karataş'ın, boşanma aşamasında olduğu Pınar Karataş'ı tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Ali Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da dün Hayrettin Karataş (41) adlı erkeğin, boşanma aşamasında olduğu Pınar Karataş'ı (41) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"İNSANLIK ONURUNA VURULMUŞ BİR DARBE"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Manisa’da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü. Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. 

Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim.

Hayatını kaybeden P.K.’ya Allah’tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

