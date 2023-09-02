Bakan Yerlikaya duyurdu: Muğla ve İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı, 30'unun tutuklandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:32
Bakan Yerlikaya duyurdu: Muğla ve İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve İzmir'de, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

13'Ü TUTUKLANDI!

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

"Muğla Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda, 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i yabancı, 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

Operasyonları düzenleyen kolluk kuvvetlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacaklarını ve düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


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