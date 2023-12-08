Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankara'da yaşanan köpek saldırısı ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:20

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:20

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğramıştı.

DURUMU KRİTİK

Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyen köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etmişti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenilmişti.

YERLİKAYA DUYURDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da dün yaşanan köpek saldırısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.