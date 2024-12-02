Bakan Yerlikaya duyurdu... Ülke genelinde 'Kalkan-33' operasyonu: 115 insan kaçakçısı yakalandı

"Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Ülke genelinde 'Kalkan-33' operasyonu: 115 insan kaçakçısı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bu kişilerden 49'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"78 ADET ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ"

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi."


Etiketler: #Ali Yerlikaya

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