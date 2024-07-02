Kevin De Bruyne'den gazeteciye hakaret: Sinirlerine hakim olamadı!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 02.07.2024 - 13:06

Fransa'ya 1-0 mağlup olarak EURO 2024'e son 16 turunda veda eden Belçika'da Kevin De Bruyne karşılaşma sonrası oldukça sinirliydi.

KEVIN DE BRUYNE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Maçın 85. dakikasında Jan Vertonghen'in kendi kalesine attığı gol sonucu maçı kaybeden Belçika'da Kevin De Bruyne maçın ardından basın toplantısında gazeteciye tepki gösterdi. "Belçika'nın altın jenarasyonu neden hiç kupa kazanamadı?" sorusuna sinirlenen yıldız futbolcu, "Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın altın bir neslinin olmadığını mı söylüyorsunuz? Tamam, teşekkürler" cevabını verdi.

GAZETECİYE SERT TEPKİ

Kevin De Bruyne daha sonra toplantı alanını terk ederken kafasını sallayarak "Aptal" ifadesini kullandı. Belçika Milli Takımı'nda futbolcular Fransa'ya elendikleri maç sonrası kendi taraftarlarının protestosuna maruz kalmıştı.