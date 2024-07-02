Kevin De Bruyne'den gazeteciye hakaret: Sinirlerine hakim olamadı!
EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Fransa'ya 1-0 mağlup olarak elenen Belçika'da Kevin De Bruyne'nin maçın ardından gazeteciye hakaret etmesi dikkat çekti.
Fransa'ya 1-0 mağlup olarak EURO 2024'e son 16 turunda veda eden Belçika'da Kevin De Bruyne karşılaşma sonrası oldukça sinirliydi.
KEVIN DE BRUYNE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Maçın 85. dakikasında Jan Vertonghen'in kendi kalesine attığı gol sonucu maçı kaybeden Belçika'da Kevin De Bruyne maçın ardından basın toplantısında gazeteciye tepki gösterdi. "Belçika'nın altın jenarasyonu neden hiç kupa kazanamadı?" sorusuna sinirlenen yıldız futbolcu, "Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın altın bir neslinin olmadığını mı söylüyorsunuz? Tamam, teşekkürler" cevabını verdi.
GAZETECİYE SERT TEPKİ
Kevin De Bruyne daha sonra toplantı alanını terk ederken kafasını sallayarak "Aptal" ifadesini kullandı. Belçika Milli Takımı'nda futbolcular Fransa'ya elendikleri maç sonrası kendi taraftarlarının protestosuna maruz kalmıştı.
"Stupid": Kevin De Bruyne angry after a question about his "golden generation" who didn't win anything #belgium #frabel #euro2024 pic.twitter.com/7z7bOzsbh1— JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 1, 2024
Spor Haberleri
- Belçikalı yıldızdan gazeteciye hakaret!
- Mike Tyson'dan milli takıma hediye!
- Mourinho istedi: Fenerbahçe'de forvet harekatı!
- Çeyrek final için tek engel Avusturya!
- Tecrübeli oyuncudan Rangnick'e büyük övgü!
- Kevin Danso'dan 6-1'lik maça gönderme!
- Konrad Laimer: 'Herhangi bir hediye olmayacak'
- Milli kaleciden penaltı uyarısı!
- Can Uzun'dan tarihe geçen imza!
- Mourinho'dan Çağlar Söyüncü itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Gazeteci Fatih Altaylı'dan zam iddiası!