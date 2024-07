Kevin De Bruyne'den gazeteciye hakaret: Sinirlerine hakim olamadı!

Fransa'ya 1-0 mağlup olarak EURO 2024'e son 16 turunda veda eden Belçika'da Kevin De Bruyne karşılaşma sonrası oldukça sinirliydi.

Maçın 85. dakikasında Jan Vertonghen'in kendi kalesine attığı gol sonucu maçı kaybeden Belçika'da Kevin De Bruyne maçın ardından basın toplantısında gazeteciye tepki gösterdi. "Belçika'nın altın jenarasyonu neden hiç kupa kazanamadı?" sorusuna sinirlenen yıldız futbolcu, "Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın altın bir neslinin olmadığını mı söylüyorsunuz? Tamam, teşekkürler" cevabını verdi.

Kevin De Bruyne daha sonra toplantı alanını terk ederken kafasını sallayarak "Aptal" ifadesini kullandı. Belçika Milli Takımı'nda futbolcular Fransa'ya elendikleri maç sonrası kendi taraftarlarının protestosuna maruz kalmıştı.

"Stupid": Kevin De Bruyne angry after a question about his "golden generation" who didn't win anything #belgium #frabel #euro2024 pic.twitter.com/7z7bOzsbh1