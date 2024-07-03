‘Kola dökme’ eylemine hakaret davası: Erdoğan’ın fotoğrafına sıçramış!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:21

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:22

Bursa Barosu'nun yaptığı açıklamaya göre Mehmet A., Kasım ayında İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliam politikalarını protesto etmek ve İsrail ile ticaretin devam etmesine tepki göstermek için AKP Gemlik İlçe binası önüne kola döktü.

Solhaber’in aktardığı habere göre, bu eylemi kameraya alan Yıldırım D. ile birlikte gözaltına alınan Mehmet A., bir günlük gözaltının ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ancak, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın neticesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına Coca Cola geldiği ve kamu malına zarar verildiği" gerekçesiyle protestocular hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanına hakaret ve mala zarar verme suçlarından iddianame düzenlendi.

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 16 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

“İSRAİL’İ PROTESTO ETMEK SUÇ SAYILDI”

Konuya dair açıklama yapan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin, "Bu dava, demokratik haklarını şiddete başvurmadan kullanan müvekkillerimize karşı açılmış bir hukuksuzluk örneğidir. İsrail'i protesto etmek için şiddete başvuran ve yasadışı eylemlerde bulunanlar hakkında herhangi bir dava açılmazken, müvekkillerimiz sadece demokratik tepkilerini dile getirdikleri için yargılanmaktadır" dedi.

Yetkin, açıklamasında ek olarak şunları söyledi: "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma varan katliamlar nedeniyle İsrail ile ticaretin sonlanması için demokratik tepkisini şiddete başvurmadan gösteren müvekkiller hakkında, eylemin AKP ilçe binası önünde gerçekleşmesi nedeniyle açılmış olan bu dava tam bir hukuksuzluk örneğidir."