FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi tutuklandı

Edirne’de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün de bulunduğu 6 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:11
FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi tutuklandı
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Güvenlik güçlerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Güvenlik güçlerince Edirne'nin Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.Ç., A.Ç., M.M., E.K. ve H.T.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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