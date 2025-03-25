Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 43 yurttaş gözaltına alındı

Son Dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugünkü eylemlerde 43 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 43 yurttaş gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar tutuklama işleminden sonra da devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eylemlerin altıncı gününde 43 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Ekrem İmamoğlu #gözaltı

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