Bakan Yerlikaya'dan canlı yayında 'suç örgütleri' çıkışı: 'Her sabah yaptığım o paylaşımlar var ya...'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:37

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına katıldı. Bakan Yerlikaya, canlı yayınında soruları cevapladı.

Suç örgütleri ile yapılan mücadeleye değinen Bakan Yerlikaya, "Son göçmen kaçakçısı, son motosiklet hırsızı, son eşkıya-organize suç örgütü teslim edilene kadar" dedi.

"KARŞILARINDA DEVLET OLARAK DURMAK ZORUNDAYIZ"

Esnafı haraca bağlayan çeteleri hedef alan Bakan Yerlikaya, "Son terörist, son eşkıya-organize suç örgütü teslim edilene kadar, son göçmen kaçakçısı, son motosiklet hırsızı... Bunu sağlamak ve korumak bir başarı. Daha durmadan hassasiyet göstermeliyiz. Organize suç örgütleriyle ilgili 'şehir eşkıyaları' tabiri Sayın Cumhurbaşkanı'nındı. Adalet Bakanlığımızın da hakkını yemeyelim. Cumhurbaşkanımızın bana verdiği birinci talimat terör, ikinci şehir eşkıyasıydı. Bu benim değil benden önceki bakanlarımıza kadar, buna bakmak zorunda. Kim bizim vatandaşımıza racon kesebilir! Suç işlemekte kibirlenenler diyorum. Sen kimsin ki benim vatandaşıma ahkâm kesiyorsun, onun kazancına göz dikiyorsun. Biz bunların karşısında devlet olarak durmak zorundayız" şeklinde konuştu.

106 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu da belirten Yerlikaya, "Vatandaşın bize verdiği cesaretle, kanunun verdiği güçle bizim gözümüzün kara olması lazım. Biz de bunlara meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN KENDİMLE ÖVÜNMÜYORUM"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına da mesaj verdi.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"1,5 yılda uyuşturucudan 53 bin tutuklama oldu. Burada takdir edilecek bir çaba var. Yeterli mi? Bir kişi daha okulun çevresinde dolanıyorsa ben mahcubum. Hiçbir zaman kendimle övünmüyorum. Vatandaşlarımız 'Biz razıyız' deyinceye kadar çalışacağız. Organize suç örgütlerinin büyük ekseriyetini kırdık. Devam eden projelerimiz var. Bazılarına 10 ay uğraşıyorum. Netice alıncaya kadar çalışıyoruz. Birkaç vilayete çok özel tedbirlerle çalışıyoruz. Yeni yıldan itibaren göreceğiz o vilayetlerde ne yaptığımızı. 'Ben bundan rahatsızım, bu insanların buralarda gezmesini, Tiktok'ta şekil yapmasından nefret ediyorum.' diyor.

Ben de gittiğim tüm toplantılarda 'Şehrinizde bunlardan var mı?' diyorum. Vatandaşlarımız 112'den, ismini-cismini söylemesine gerek yok... Doğru olduğuna yanlış olduğuna bakmayın... Duyduğunuzu bize söyleyin. Bu bize güç veriyor. Devam eden planlı programlı işlerimizi biliyorum. Memlekette ayrık otu derler. Devamlı dimdik yargımızla, maliyemizle birlikte, zaten liderimizin talimatı ve desteği bizimle birlikte... Ben neden bunun üstesinden gelmeyeyim ki? Dünyada bir trend var"."

HER SABAH YAPTIĞI 'OPERASYON' PAYLAŞIMLARI

Bakan Yerlikaya, "Her sabah saatlerinde yaptığım paylaşımlar var ya... Öyle bir inceliyorlar ki onu. Onu şundan dolayı yapıyorum; 623 bin arkadaşımı motive etmek için yapıyorum. Bir de suçlulara göz dağı veriyoruz. Kibirleniyorlar, 'Kimse bana bir şey yapamaz...' Sen kimsin! Kim oluyorsun sen?! Kabadayılara da sesleniyorum; Şu an neden 15-17 yaşındaki çocukların arkalarına sığınıyorlar? Kimden ne talimat aldığını bilmeksizin gidip bir mekanda tehdit ya da silahla ilgili davranışı sergiliyor! Gençlere de sesleniyorum; geleceğinizi karartmayın. Buradan edindiğin saman alevi gibi, 2-3 gün mahallene girerken çıkarken, bindiğin arabayla, giydiğin takım elbiseyle farklı bir şey görürler ama eninde sonunda kullanılanlar cezaevini boylar" şeklinde konuştu.