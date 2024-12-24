Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya'dan Balıkesir'deki mühimmat patlamasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:36

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:02

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bu sabah 08.25'te mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"8'İ KADIN 3'Ü ERKEK 11 KİŞİ VEFAT ETTİ"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir ederseniz ki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar."

ÖLÜ SAYISI 12 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Yerlikaya ayrıca, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz. Patlamanın tesiriyle gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulu tarafından da 3'er müfettiş görevlendirildi."

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.