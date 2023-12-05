Bakan Yerlikaya'dan TikTok operasyonları açıklaması: 'Müstehcen içerikler oluşturan...'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale getirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi. Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı" bilgisini verdi.

"TİKTOK HESAPLARINI İNCELİYORUZ"

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen Yerlikaya, "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, "Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE NARVAS PROJESİ

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* NARVAS'la (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. NARVAS kapsamında 30 büyükşehrimizde bir ay içerisinde, kasım ayında, 9675 ihbar alındı. Bunun 3945'i sadece İstanbul'da. Aynı dönemde NARVAS kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS'ı 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehir etmeye kararlıyız. Gölge gibi takiplerindeyiz. Nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI

* Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. 3801 göçmen operasyonu yapıldı, 6108 kişi gözaltına alınırken bunların 2110'u tutuklandı. Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. İkamet ihlalinde olan 184 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı. 106 bin kaçak göçmenin sınırdan geçişi engellendi. Ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı inşallah giderek daha da azalan bir grafik çizecek. Yabancı düşmanlığına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

TİKTOK OPERASYONLARI

* TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz. Son 6 ayda 33 kişi tutuklandı. 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.

* Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı. Son 180 günde kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti.

* Türkiye'nin huzuru için verdiğimiz mücadele 7'den 70'e herkes için verdiğimiz mücadeledir. Herkesi bu mücadelenin paydaşı olarak görüyoruz. Mahallenize musallat olmuş bir çete, okul önünde bir torbacı, huzurunuzu bozan her kim olursa olsun 112'yi arayın ve bize bildirin. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumlar ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz. Terörle, çetelerle, tüm suç yapılanmaları ile mücadelemiz milletimizin destek ve duaları ile amansız bir şekilde devam edecek.