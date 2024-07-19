Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: İzmir’deki 'elektrik akımı faciası'yla ilgili 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını bildirdi.
7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini ifade eden Bakan Tunç, “Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
#İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 18, 2024
?? Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
?? 14 şüpheli…
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