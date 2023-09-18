Bakan Yumaklı açıkladı... Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:56

Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı. 11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormannın tamamen yandığı gözlendi.

Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı. Ayrıca Yumaklı, soğutma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.