Son Dakika: Antalya'da orman yangını!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:30

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:32

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye hızla ekipler yönlendirildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarına başladı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yayılan yangın, Dim Barajı'nın arka tarafına doğru ilerlerken, bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi. Ulaşımın olduğu noktalara ekipler karadan müdahale ederken, sarp ve ulaşımın olmadığı noktalara ise helikopterler ve uçaklar barajdan aldıkları suyla müdahale etti.

Bölgede yer yer rüzgarın da etkili olduğu ve seyrek şekilde dağılmış yerleşim yerlerinin de bulunduğu gözlemlendi. Ekipleri kontrol altına aldığı bazı noktalarda yeniden alevlerin yükseldiği görüldü

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Alanya’daki orman yangınına; 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.