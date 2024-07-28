Bakan Yumaklı: Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması ihraç edildi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:49

Güncelleme: 28.07.2024 - 14:49

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile "2024-2028 yılları arasında uygulayacakları hayvancılık yol haritasının en önemli maddelerinden birinin suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının teşvik edilerek verimliliğin artırılması olduğunu" belirtti.

Türkiye'de yerli sperma üretiminde söz sahibi kuruluşlardan birinin de bakanlığa bağlı TİGEM olduğuna dikkat çeken Yumaklı, kuruluşun Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde edildiğini, özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan bu dondurulmuş spermaların, hayvansal üretimde kullanılması ile et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvanların yetiştirildiğini aktardı. Söz konusu üretim merkezinde, Türkiye'deki dondurulmuş boğa sperması üretiminin yüzde 38'inin gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, "Merkezimiz, Türkiye'deki izinli merkezler arasında en yüksek paya sahip durumda. Aynı şekilde elde ettiği satış rakamı ile de bu alanda açık ara lider konumda. Sultansuyu Tarım İşletmemizde yeni boğaların tedariki amacıyla da Boğa Anası ve Boğa Adayı Üretim Tesisi'ni projelendirdik. Böylelikle bu tesiste ülke içerisindeki tüm sperma üretim merkezlerinin boğa ihtiyaçlarının 2026 yılından itibaren karşılanmasını hedefliyoruz" dedi.

AZERBAYCAN'LA SPERMA TİCARETİ

TİGEM'in, hayvancılık yol haritasının en önemli enstrümanlarından biri olan suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının artırılmasına büyük katkıları olduğunun altını çizen Yumaklı, "Kuruluşumuz, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. 2023 yılında Azerbaycan'a gerçekleştirdiği 7 bin 200 dozluk satışla ilk ihracatını gerçekleştiren kuruluşumuz, bu yıl dost ve kardeş ülkeye farklı ırklardan 9 bin doz sperma daha ihraç etti. Bu sayede Azerbaycanlı yetiştiricileri de TİGEM'in üstün özelliğe sahip genetik materyali ile buluşturmuş olduk. Yaptığımız iş birliklerinin, ülkemizin bilgi ve tecrübesinin kardeş ülkelere aktarılarak bu ülkelerin tarım sektörlerini güçlendireceğini umut ediyoruz. Bu bağlamda, Bakanlık olarak köklü bağlara sahip olduğumuz çevre ülkelerde tarımsal üretimin artırılması ve geliştirilmesine yönelik iş birliği ve desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" açıklamasında bulundu.