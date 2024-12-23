Bakan Yumaklı 'Çivi çaktırmayız' demişti: İBB’nin elinden alınan Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki Belgrad Ormanları'nda tahliye işlemlerine başladı. Sabah saatlerinde ormanlık alana gelen ekipler, İBB’nin bölgedeki şefliğine ait tabelaları sökerken İBB’ye ait eşyaların Eyüpsultan’da bulunan Kent Ormanı’na taşındığı öğrenildi. Belgrad Ormanı’ndaki gelişmeler, ormanlık alanın yapılaşmaya açılacağına yönelik iddiaları tekrar gündeme getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB’nin 2013 yılında yönetimini aldığı Belgrad Ormanı’nda mevcut sözleşmenin bittiği gerekçesiyle İBB’ye tahliye talebi göndermişti.
İBB, tahliye talebi için yürütmeyi durdurma davası açarken davanın reddedilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu sabah Belgrad Ormanı’na giderek ormanda İBB’ye bağlı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Şefliği’nin tabelalarını söktü.
Sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapmak isteyen yurttaşlar da çalışma olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından geri çevrilirken İBB’nin bölgedeki şefliğinde bulunan eşyaların, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde açılan Eyüpsultan Kent Ormanı’na taşındığı öğrenildi.
BAKAN YUMAKLI: BELGRAD ORMANI’NA ÇİVİ ÇAKILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
İBB’nin elinden alınan Belgrad Ormanı’nın son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devredileceği ve Milli Park statüsüne geçirilerek yapılaşmaya açılacağı öne sürülmüştü.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı i,se 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada Belgrad Ormanı’nın yapılaşmaya açılacağı iddialarına yönelik “Burası 1. Derece Doğal Sit alanı. Türkiye’nin göz bebeği bir yer. Belgrad Ormanı’na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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