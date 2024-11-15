Bakan Yumaklı'dan Köfteci Yusuf açıklaması: 'Süreç tamamlandı'

Domuz eti içerdiği iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan Köfteci Yusuf açıklaması: 'Süreç tamamlandı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 21:01

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Habertürk TV'ye katılarak soruları yanıtladı. Gıda Denetimleri ve taklit-tağşiş ürünlere dair de bilgiler paylaşan Yumaklı, 'Köfteci Yusuf' gündemine ilişkin de konuştu.

Domuz eti iddialarını reddeden Köfteci Yusuf hakkındaki eleştirilere yönelik Bakan Yumaklı sürecin tamamlandığını aktararak, şöyle konuştu:

“Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır.”

Yumaklı ayrıca tüketicilere uyarıda bulunarak taklit ve tağşiş ürünlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

 

 


Etiketler: #Köfteci Yusuf #domuz #taklit

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